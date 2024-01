Palermo C5, sconfitta in casa dell’Akragas: rosa quinti

Il Palermo Calcio a5 viene battuto in trasferta dall’Akragas Futsal con il risultato di 5 – 4. La squadra guidata da coach Lo Piccolo resta quinta in classifica, a pari punti con l’Isola C5, dunque ancora in piena corsa playoff. Interrotta però la striscia di quattro risultati utili consecutivi.

Per il Palermo sono andati in rete Daricca e Russo con delle doppiette che però non sono bastate per portare a casa dei punti. Il gol decisivo per gli agrigentini è stato segnato da Cillari, che ha fissato il risultato sul definitivo 5-4.

Il prossimo impegno del Palermo Calcio a5 è in programma sabato 3 febbraio alle ore 18.00 quando, tra le mura amiche del Pala Don Bosco, la squadra guidata da coach Lo Piccolo ospiterà l’Athletic Club Palermo.