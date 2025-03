Il Palermo riprende gli allenamenti: due calciatori spingono per il rientro

Il Palermo torna in campo, a Torretta, per riprendere gli allenamenti dopo qualche giorno di pausa per assorbire l’ultima batosta contro la Cremonese.

A Dionisi, che rimane alla guida, il compito di constatare lo stato psicologico e fisico del gruppo, magari trovando i giusti correttivi per il futuro e per riprendersi un posto ai playoff.

Dopo la sosta c’è la Salernitana e bisogna accelerare in allenamento. Assenti i quattro nazionali, ma ci sono da valutare due profili che potrebbero che potrebbero tornare a disposizione.





Si tratta di Nikolaou e Di Mariano che secondo il Giornale di Sicilia potrebbero non essere così distanti dal rientro. Da monitorare c’è anche Sirigu.