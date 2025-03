La Nations League 2024/2025 entra nel vivo con i quarti di finale, che vedranno l’Italia affrontare la Germania in una doppia sfida cruciale per l’accesso alle Finals. La partita d’andata si disputerà giovedì 20 marzo 2025, alle 20.45, allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, mentre il ritorno è previsto per domenica 23 marzo 2025 al Signal Iduna Park di Dortmund.

Il regolamento

Le prime due classificate di ogni girone della Lega A si sono qualificate per i quarti di finale, che si disputano con la formula dell’andata e ritorno. Le squadre vincitrici accederanno alle Finals, in programma dal 4 all’8 giugno 2025.

Se, al termine delle due partite, il punteggio complessivo risulterà in parità, si procederà con i tempi supplementari (due frazioni da 15 minuti ciascuna). Qualora la parità persistesse, la qualificazione sarà decisa ai calci di rigore.





Possibile avversario in semifinale

La squadra che prevarrà nel doppio confronto tra Italia e Germania affronterà in semifinale la vincente della sfida tra Danimarca e Portogallo. Le semifinali si terranno il 4 e 5 giugno 2025, seguite dalla finale per il terzo posto e dalla finale l’8 giugno 2025.

Importanza della sfida e implicazioni future

Oltre all’accesso alle Finals, la vincente del confronto tra Italia e Germania avrà l’onore di ospitare la fase finale del torneo. Questo comporta non solo un vantaggio sportivo, ma anche significative ricadute economiche e di prestigio per il paese ospitante.

Un successo nel doppio confronto con la Germania, inoltre, garantirebbe dei vantaggi anche nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026. Di seguito, le Nazionali che gli Azzurri affronteranno verso i Mondiali del 2026 in base all’esito del quarto di finale di Nations League:

Passaggio del turno con la Germania – Girone A: Italia, Slovacchia, Irlanda del Nord, Lussemburgo

Eliminazione con la Germania – Girone I: Italia, Norvegia, Israele, Estonia, Moldavia

Dove seguire le partite

I tifosi potranno seguire le partite dell’Italia in diretta su Rai 1, con streaming disponibile su RaiPlay.

La doppia sfida tra Italia e Germania rappresenta un momento cruciale nella stagione internazionale, con in palio non solo la qualificazione alle Finals, ma anche la possibilità di ospitare l’atto conclusivo della competizione. Gli appassionati sono pronti a sostenere gli Azzurri in questa importante fase del torneo.