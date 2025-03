L’agente di Ballardini: “Contatti con un club di Serie B, ma non si sono concretizzati”

Parla Claudio Peverani. L’agente di Davide Ballardini è intervenuto circa il probabile coinvolgimento dell’allenatore ex Genoa e Palermo in Kings League e l’interessamento di un club di Serie B.

Ballardini, libero dopo l’esperienza al Sassuolo, è stato recentemente accostato ad un club della Kings League, ma l’agente ha chiarito: “Con tutto il rispetto per la Kings League – ha detto l’agente – non c’è stato alcun contatto che riguardi Davide. Ce ne sono stati invece con una squadra di Serie B, attualmente non concretizzati“.

L’obiettivo di Ballardini è quella di proseguire la carriera ai massimi livelli del calcio italiano: “La sua prerogativa rimane quella di continuare ad allenare in queste categorie. Ma soprattutto, non c’è stato alcun tipo di proposta da parte di queste squadre di Kings League. È un movimento che noi rispettiamo, ma che non vedrà di sicuro Davide Ballardini protagonista“, ha concluso Peverani.





