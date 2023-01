MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il Palermo torna in campo a Boccadifalco, per preparare la prima sfida del 2023 contro il Perugia. Corini, nel primo allenamento in Sicilia dopo il ritiro a Roma, non ha avuto a disposizione soltanto Stulac, anche se Bettella e Buttaro non hanno lavorato con la squadra.

Bettella, che nel corso del girone d’andata ha avuto qualche problema fisico, ha svolto lavoro differenziato. L’ultima volta, contro il Brescia, ha giocato titolare, ma ora col rientro di Nedelcearu (dalla squalifica) ci sarà il ballottaggio con Marconi.

E ancora in dubbio è la condizione di Buttaro, che però “ha intensificato la riatletizzazione”. Il giovane difensore rosanero non gioca da più di due mesi (si è fatto male poco prima del match col Modena) e sulla destra Corini ha schierato sempre Mateju.

