Il Palermo torna a non subire gol, segnali di risveglio dalla difesa

Mirko Pigliacelli è tornato ad abbassare la saracinesca e il Palermo a non subire gol. I rosa ‘ritrovano’ la porta inviolata, che mancava dalla 25esima giornata, quando la squadra di Corini superò con un netto 3 – 0 il Como al “Barbera”.

Il Palermo ha mantenuto la porta inviolata in otto occasioni: oltre a quella contro il Como, le altre erano state contro Bari (1a giornata), Brescia (2a giornata), FeralpiSalò (4a giornata), Ascoli (5a giornata), Modena (9a giornata), Bari (23a giornata) e Lecco (29a giornata). Sono otto le squadre che hanno fatto meglio dei rosa in questa speciale graduatoria.

La squadra che ha mantenuto la porta inviolata per più partite è la Cremonese, con ben 14, poi c’è il Como con 11. A seguire un gruppone con nove gare senza subire gol: Ascoli, Cosenza, Parma, Pisa, Reggiana e Venezia. Il Palermo è insieme a Brescia, Catanzaro e Cittadella con otto ‘clean sheet’.

Tutte le squadre che stanno sopra il Palermo nella classifica generale contano più partite senza gol subiti. Una dato indicativo, che fa capire come il grande problema dei rosa è da tempo la fase difensiva. Corini ha provato lungamente a ricercare l’equilibrio, che era stato raggiunto, per così dire: Brunori e compagni sono spesso riusciti a segnare un gol in più degli avversari.

Nel momento di massimo sforzo, quando c’era da soffrire (come all’inizio del secondo tempo con la Cremonese), al Palermo è però mancata la compattezza. Elemento che potrebbe fare la differenza in queste ultime partite, già a partire dal big match contro il Venezia di venerdì sera.

LEGGI ANCHE

PALERMO – VENEZIA, LE PROBABILI FORMAZIONI