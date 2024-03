Il Palermo vince a Lecco. GdS – “Ma adesso serve di più”

“Di sicuro non si può fare festa dopo questi tre punti con il Lecco, ma è bene tenerseli stretti“. Lo scrive Luigi Butera nel suo editoriale sul Giornale di Sicilia in cui commenta la vittoria del Palermo col Lecco.

Un successo assolutamente fondamentale ma arrivato con una brutta prestazione in campo. Ma “non bisogna essere schizzinosi – si legge -“. Perché, secondo il giornalista, se fossero arrivate altre vittorie (sporche) del genere durante la stagione la situazione sarebbe diversa.

Adesso, però, bisogna aumentare i giri e battere il Venezia terzo. La Cremonese seconda dista ben sette punti a nove giornate dalla fine e la rimonta appare come un’impresa ma non tutto è perduto. Col Venezia “c’è solo un risultato se si vuole risalire la classifica anche in ottica playoff”.