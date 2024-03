Ranocchia: “Siamo un gruppo forte, l’abbiamo dimostrato. Crediamo ancora nel 2° posto”

Filippo Ranocchia, centrocampista del Palermo, è stato intervistato per i canali ufficiali della società e ha parlato della vittoria di Lecco, che ha permesso ai rosanero di guadagnare una posizione in classifica.

“A Lecco è stata una vittoria fondamentale per ripartire, volevamo solo i tre punti – afferma – . Con grande spirito l’abbiamo portata a casa, abbiamo dimostrato la forza di questo gruppo. Era una partita insidiosa, però con forza e determinazione abbiamo conquistato i tre punti. I tifosi, nonostante tutte le avversità, ci sono stati vicini e per noi significa molto”.

“Promozione? Ci crediamo, due sconfitte non ci tolgono le convinzioni, siamo ancora in lotta. La vittoria di Lecco ci aiuta. Siamo carichi per la sfida col Venezia, sarà una gara importante e giochiamo in casa, vogliamo dimostrare di essere tornati sulla strada giusta. Il “Barbera” ci darà una grossa mano”.

Ranocchia traccia un primo bilancio della sua esperienza in Sicilia: “Sono soddisfatto di quello che sto facendo a Palermo, il mio obiettivo è fare ancora più gol. Ho trovato un gruppo affiatato e solido, c’è una bella simbiosi, mi sono ambientato bene e velocemente. Ho visto le bellezze della città, le persone sono molto calorose, il calcio si vive in maniera diversa”.

