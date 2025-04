Il Sassuolo torna in Serie A dopo un solo anno, c’è la matematica

Il primo verdetto della Serie B è ufficiale: il Sassuolo torna in Serie A dopo un solo anno di cadetteria. Decisiva la vittoria nel derby contro il Modena, ma a sancire la matematica certezza è stato il pareggio del Mantova nel finale contro lo Spezia terzo. I neroverdi di Fabio Grosso festeggiano così il ritorno nella massima serie al termine di una stagione dominata fin dalle prime giornate.

Il cammino della squadra emiliana è stato quasi impeccabile finora: 23 vittorie, sei pareggi e solo quattro sconfitte (l’ultima proprio nello scorso turno contro il Palermo). Il Sassuolo vanta inoltre il miglior attacco del campionato, con 73 gol segnati, bottino destinato a crescere nelle ultime giornate. Un traguardo dunque ampiamente meritato per la capolista, che può festeggiare con cinque giornate d’anticipo.

Per Fabio Grosso è la seconda promozione in Serie A da allenatore: la prima risale alla stagione 2022/23, quando con il Frosinone ha chiuso il campionato al primo posto con un margine di ben 15 punti sulla terza. L’ex terzino del Palermo si conferma anche quest’anno protagonista assoluto della categoria: a stagione ancora in corso, il vantaggio sulla terza classificata è già di 16 punti, a testimonianza di un cammino autorevole e di una leadership mai in discussione.





Tra i protagonisti della cavalcata trionfale del Sassuolo, spiccano i “big” Armand Laurienté e Domenico Berardi: il primo ha trascinato la squadra con 15 gol, il secondo si è distinto, al solito, per la sua visione di gioco e per la qualità del suo mancino, servendo ben 12 assist. Entrambi hanno dimostrato di appartenere senza dubbio a un palcoscenico di livello superiore.

Nel prossimo turno, in programma lunedì 21 aprile alle 15:00, il Sassuolo potrà celebrare ufficialmente la promozione davanti al proprio pubblico, proprio contro il Frosinone. Intanto occhi puntati anche sul Pisa, attualmente secondo, che sarà impegnato tra le mura amiche contro la Cremonese. Chissà che il prossimo verdetto non riguardi proprio la squadra di Filippo Inzaghi, che potrebbe riportare i toscani in Serie A dopo ben 34 anni.

LEGGI ANCHE

PALERMO, NON CAMBI MAI