Inter, Chivu: "Una sorpresa essere qui. Ora il Mondiale per Club" ​​

Cristian Chivu, nuovo tecnico dell’Inter, si è presentato alla stampa. L’allenatore romeno prende il posto di Simone Inzaghi e debutterà nei prossimi giorni nella competizione del Mondiale per Club contro il Monterrey. L’obiettivo di Chivu è rilanciare i nerazzurri dopo una stagione conclusa senza trofei.

“Per me è stata una sorpresa, il mio progetto era continuare a Parma. Poi è arrivata la chiamata dell’Inter dove mi hanno chiesto un incontro e ho chiesto il permesso a Federico Cherubini. Chiaro che quando chiama l’Inter è un orgoglio. In questo momento sono qua, quindi le parole contano poco.”, dichiara.

L’allenatore poi aggiunge sul Mondiale per Club: “È un nuovo-vecchio progetto, bisogna essere consapevoli che una squadra come l’Inter ha bisogno di questo tipo di atteggiamento e ambizioni, l’asticella è stata alzata. Bisogna avere molta fiducia e autostima per mantenere la squadra dov’è in questo momento”.





