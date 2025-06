Inter, Inzaghi lascia e va in Arabia: ha accettato l’offerta dell’Al Hilal

Simone Inzaghi lascia l’Inter. E’ terminato il vertice con il club nerazzurro: il tecnico ha comunicato a Marotta la sua intenzione di concludere la sua esperienza a Milano, direzione Arabia.

Inzaghi diventerà il nuovo allenatore dell’Al Hilal: il piacentino accetterà l’offerta del club arabo, così come affermato da Fabrizio Romano sul suo profilo social. Una scelta ovviamente economica, dato che l’allenatore lascia per forza di cose il calcio che conta così come hanno fatto suoi colleghi negli scorsi anni.

Inzaghi lascia dopo la rovinosa sconfitta in finale di Champions League: la sua Inter, dopo aver perso lo Scudetto nella corsa contro il Napoli, ha subito una pesante debacle per 5 – 0 contro il PSG. Inzaghi lascia l’Inter dopo aver vinto uno Scudetto, due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane.