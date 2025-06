Di Lorenzo: “Bambini non hanno mai visto l’Italia al Mondiale. Non possiamo mancare”

Parla Giovanni Di Lorenzo. Il terzino destro del Napoli, attualmente in ritiro a Coverciano con la Nazionale per preparare le due sfide di qualificazione ai Mondiali contro Norvegia e Moldavia, è intervenuto in conferenza stampa. Il difensore ha parlato dell’importanza di tornare a disputare il Mondiale del 2026, sottolineando che per l’Italia è un dovere esserci.

“Il Mondiale mi manca come competizione, e lo stesso vale per tanti miei compagni – ha dichiarato -. Il mister ci ha fatto riflettere sul fatto che molti bambini di dieci anni non hanno mai visto l’Italia giocare un Mondiale. Questo deve toccarci nel profondo. È un obiettivo primario: non possiamo permetterci di mancare per la terza volta consecutiva”.

Poi ha aggiunto: “So che potrebbe essere la mia ultima occasione per giocarlo. Sarebbe qualcosa di straordinario. Siamo consapevoli dell’importanza di questo girone, e tanto dipenderà dalla partita di venerdì”.





