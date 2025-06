Binda: “Baldini? Già a Palermo aveva capito che i playoff sono un’opportunità”

Nicola Binda, firma autorevole de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per affrontare diversi temi di attualità calcistica. Tra questi, ha commentato anche l’eccezionale percorso del Pescara guidato da Baldini, vittorioso per 0-1 nella finale d’andata contro la Ternana e ormai a un passo dal ritorno in Serie B.

“Baldini ha compreso che i playoff rappresentano un’opportunità tanto importante quanto il campionato stesso. Per questo motivo bisogna arrivarci con la miglior formazione possibile – ha spiegato -. Lo aveva già capito ai tempi del Palermo e ora lo sta dimostrando anche a Pescara. Quando diceva che avrebbero vinto i playoff non lo faceva a caso: molti allenatori li sottovalutano e arrivano impreparati, lui invece ha intuito la strategia giusta”-

Poi ha aggiunto: “Durante la stagione abbiamo visto tante squadre anonime trasformarsi ai playoff. È fondamentale arrivare pronti in questo mese decisivo: serve pianificazione, visione e lucidità”.





LEGGI ANCHE

PALERMO, È LA SETTIMANA DELLA SVOLTA

PALERMO, DAL PISA ANCHE UN GIOCATORE