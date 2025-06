Esposito, Adorante e Shpendi: inizia il ‘valzer’ degli attaccanti della Serie B

Con la fine dei playoff di Serie B e la promozione della Cremonese, terza squadra a salire in Serie A, per i club della cadetteria è già tempo di guardare al futuro. Tra i temi più caldi del calciomercato spicca quello legato agli attaccanti: si preannuncia infatti un vero e proprio valzer tra i protagonisti che hanno brillato nella stagione appena conclusa. Tra i nomi più interessanti ci sono sicuramente Pio Esposito, Adorante e Shpendi.

Esposito è senza dubbio il profilo più intrigante per molti club, soprattutto di Serie A. Il centravanti classe 2005, di proprietà dell’Inter, è reduce da una stagione allo Spezia ben oltre le aspettative, chiusa con 18 gol all’attivo – secondo miglior marcatore del campionato -. Su di lui ci sono già diversi occhi puntati, in particolare quelli di Lazio e Bologna, pronte a mettere sul piatto offerte importanti pur di assicurarsene le prestazioni.

Adorante ha chiuso la regular season con 15 reti, aggiungendone altre due nei playoff, segnate contro Palermo e Cremonese. Il 25enne ha attirato l’attenzione di numerosi club, anche oltre i confini italiani: tra questi, il Malmö avrebbe manifestato un concreto interesse. L’attaccante è legato alla Juve Stabia da un contratto fino al 2027, e la richiesta del club campano non sarà certamente bassa dopo la stagione appena conclusa.





Anche Shpendi, come Esposito e Adorante, arriva da una stagione di alto livello. L’attaccante albanese ha messo a segno 11 gol con il Cesena, molti dei quali nella prima parte di stagione. Nonostante il calo nella seconda metà, l’interesse nei suoi confronti non è mancato: tra i club sulle sue tracce c’è la Fiorentina, in cerca di un vice Kean, oltre a Torino e Bologna. Il Cesena, però, non sarebbe disposto a cederlo per meno di 10 milioni di euro.

