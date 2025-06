Cremonese, se va via Stroppa in pole c’è Gilardino

Il futuro di Stroppa sulla panchina della Cremonese è tutt’altro che certo. Nonostante la promozione in Serie A appena conquistata, la società lombarda sta valutando se confermarlo o meno, e non è escluso che possa decidere di voltare pagina, pur dopo aver raggiunto il massimo traguardo stagionale.

In caso di addio, il nome in pole per sostituirlo è quello di Gilardino. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’ex tecnico del Genoa rappresenta la prima scelta della dirigenza grigiorossa. Gilardino è fermo dal novembre 2024, quando fu esonerato dal club ligure. L’ex attaccante di Fiorentina e Palermo ha attirato, però, l’attenzione di diversi club di Serie A e B, e i prossimi giorni saranno decisivi per definire il suo futuro.

Per Gilardino sarebbe la terza esperienza in Serie A da allenatore. Le prime due, entrambe alla guida del Genoa, si sono concluse con un piazzamento a metà classifica nella stagione d’esordio e con un esonero nella successiva, quando il grifone si trovava nelle zone basse della classifica. Le prossime settimane saranno decisive per capire se sarà proprio il tecnico di Biella a ricevere l’incarico di guidare la Cremonese verso l’obiettivo salvezza.





