Baldini si avvicina alla Serie B. “Giocheremo come se avessimo perso”

Silvio Baldini non ha alcuna intenzione di fermarsi. Dopo la straordinaria cavalcata alla guida del Palermo, culminata con la promozione in Serie B nel 2022, il tecnico toscano è ora ad un passo da un nuovo sogno: guidare il Pescara verso la stessa impresa. Gli abruzzesi hanno vinto la finale d’andata dei playoff sul campo della Ternana per 0 – 1, e proprio Baldini è intervenuto in conferenza stampa per commentare la gara.

“Siamo riusciti a portare a casa una vittoria importante, ma in vista del ritorno dobbiamo scendere in campo come se avessimo perso. Giocheremo davanti ai nostri tifosi, che ci daranno una spinta fondamentale, e non possiamo permetterci di sprecare questa occasione. Servirà la massima concentrazione da parte di tutti”, ha dichiarato il tecnico.

Parole cariche anche di orgoglio per la sua squadra: “Il mio è un gruppo fantastico, fatto di ragazzi e calciatori straordinari. Fino alla fine daranno tutto per vincere i playoff. Lo spero per loro e per la società. Ma dobbiamo affrontare la gara di ritorno con l’atteggiamento giusto: come se avessimo qualcosa da recuperare. Altrimenti sarà dura”.





