Palermo, non solo Inzaghi: dal Pisa anche un giocatore. I nomi in lista

Mentre procede a ritmo sostenuto la trattativa tra Palermo e Pisa per portare Filippo Inzaghi sulla panchina rosanero, le due società lavorano in parallelo anche al possibile trasferimento di un giocatore in Sicilia. Le due operazioni non sono formalmente legate, ma si cerca un’intesa che possa agevolare il buon esito della trattativa principale, quella per l’allenatore.

L’idea è che il Palermo possa acquisire un giocatore del Pisa in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A. Il club toscano, dopo aver centrato la promozione, ha infatti la necessità di sfoltire la rosa prima di concentrarsi sugli innesti in entrata.

I profili proposti

Il Pisa ha proposto una rosa di nomi al Palermo, che sta valutando attentamente quale profilo possa essere il più utile per la prossima stagione. Al momento, i due nomi più caldi sul tavolo sono quelli di Pietro Beruatto ed Emanuel Vignato.





Beruatto, esperienza tra Pisa e Sampdoria

Beruatto, classe 1998, è un esterno sinistro di difesa. Figlio di Paolo, ex calciatore ed ex tecnico della Primavera del Palermo (stagione 2010/11), nonché collaboratore di Gennaro Gattuso nel 2013, è un giocatore duttile, capace di adattarsi sia a una linea a quattro che a tutta fascia in sistemi di gioco con la difesa a tre.

Il cartellino di Beruatto è di proprietà del Pisa, ma a gennaio è stato ceduto in prestito alla Sampdoria, con cui disputerà anche il playout a metà giugno. Nella prima parte di stagione era un titolare fisso nel 3-4-2-1 di Inzaghi, ma da novembre ha perso il posto a favore di Angori, rivelazione nerazzurra.

Inzaghi non avrebbe voluto privarsene, ma ha rispettato la decisione del calciatore, che ha preferito cambiare aria per trovare più spazio. Alla Sampdoria ha collezionato 12 presenze da titolare su 16 complessive. L’allenatore lo riaccoglierebbe volentieri, avendone già apprezzato le qualità tattiche e la versatilità.

Vignato, talento da rilanciare

Emanuel Vignato è invece un trequartista in cerca di fiducia e continuità. Considerato in gioventù uno dei più promettenti talenti del calcio italiano, a 24 anni (ne compirà 25 il 24 agosto) non è ancora riuscito a imporsi stabilmente.

Il suo percorso è stato spesso frenato dagli infortuni, in particolare nelle ultime stagioni. Nell’anno della promozione del Pisa ha collezionato solo undici presenze, cinque delle quali da titolare. Inzaghi lo ha avuto brevemente alla Salernitana nella scorsa stagione, ma fu esonerato poco dopo l’arrivo del giocatore, l’11 febbraio.

L’ultimo gol ufficiale di Vignato risale all’11 febbraio 2023, quando segnò con la maglia dell’Empoli in Serie A contro lo Spezia, gara finita 2 – 2. Può agire da trequartista, seconda punta o esterno offensivo, ma ha bisogno di un ambiente che creda in lui per ritrovare forma e fiducia.

Il Palermo, sotto la guida di Inzaghi, potrebbe rappresentare quel contesto ideale per rilanciarsi, approfittando di un tecnico che già lo conosce e che potrebbe valorizzarne le qualità. La scelta tra lui e Beruatto – non è da escludere che si vada su altri nomi – sarà importante per capire come si vorrà costruire l’organico.

