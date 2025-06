Palermo, entra nel vivo la trattativa con il Pisa per Filippo Inzaghi

Il Palermo sta intensificando i contatti con il Pisa per liberare Filippo Inzaghi. I rosanero hanno scelto l’allenatore piacentino come prescelto per il post Dionisi, ma il suo approdo in rosanero non è automatico nonostante la volontà di entrambe le parti. C’è infatti un contratto con che lega il tecnico, fresco di promozione in Serie A, con il club toscano.

Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, per mettere le basi di un eventuale accordo il Palermo dovrebbe acquistare un calciatore dal Pisa in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A.

Mentre il club rosanero è alla ricerca di un accordo per il nuovo allenatore, si sta anche lavorando per la separazione con Alessio Dionisi, ancora sotto contratto con il Palermo. Le vie sono quella dell’esonero, con il tecnico che rimarrebbe sotto contratto, o quella della rescissione con accordo su una buonuscita.





