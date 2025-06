Ternana – Pescara, c’è la diretta in chiaro: dove vederla in tv e streaming, canale, orario / Playoff Serie C

Tensione alle stelle per la finale di andata dei playoff di Serie C: lunedì 2 giugno 2025, allo stadio Liberati, andrà in scena Ternana – Pescara (fischio d’inizio ore 21.15). Un match carico di aspettative per entrambe le squadre, pronte a inseguire il sogno Serie B.

🗓️ Data, orario e dove vedere Ternana – Pescara

📌 Partita: Ternana vs Pescara

📆 Data: lunedì 2 giugno 2025





🕗 Orario d’inizio: 21.15

🏟️ Stadio: Liberati (Ternana)

📡 Diretta TV:

Sky Sport (canale 251)

Rai2 (in chiaro)

💻 Streaming Live:

NOW

Sky Go (per abbonati)

RaiPlay

📊 Il cammino verso la Serie B: Ternana vs Pescara

La Ternana arriva a questa semifinale carica di entusiasmo. Dopo aver eliminato il temuto Vicenza, ha strappato il pass per la finale che continua ad alimentare i sogni di un’intera città.

Il Pescara, invece, ha avuto la meglio sul Cerignola, superando agevolmente il doppio confronto con un gioco solido e concreto, orchestrato dalla guida esperta di Silvio Baldini. Gli abruzzesi puntano dritti alla Serie B, determinati a scrivere una nuova pagina gloriosa.

🧐 Dove vedere Ternana – Pescara in chiaro?

Puoi vedere la partita in chiaro su Rai 2 (canale 2 del Digitale Terrestre) senza bisogno di abbonamenti. Basta sintonizzarti e goderti lo spettacolo.