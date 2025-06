Liverani: “Baldini persona vera e diretta. Dobbiamo giocare da Ternana”

Fabio Liverani, allenatore della Ternana, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’andata della finale playoff contro il Pescara, un match delicato per entrambe le squadre, determinate a conquistare la promozione in Serie B.

“Baldini? Forse lo stimo di più come uomo. Mi piacciono le persone dirette e vere come lui. Bisognerà disputare una gara molto intelligente. Chi vincerà più duelli avrà maggiori possibilità di prevalere ma nel contempo sarà fondamentale essere sempre squadra”, dice l’allenatore.

Poi sulla sfida parla così: “Dobbiamo fare una partita da Ternana. Davanti, il Pescara ha ottime qualità tecniche. Gli attaccanti sono anche molto veloci. La loro caratteristica peculiare è la riconquista del pallone. Servirà tanta attenzione sulle preventive. Si affrontano in finale le due squadre che hanno meritato di più questa possibilità. Lo dicono i risultati e le prestazioni. Mi dispiace che non ci sarà Brignola. Corradini è in dubbio, de Boer recuperabile per la gara di ritorno”.





