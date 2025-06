Palermo, lo Spezia verso il riscatto di Aurelio. Sull’esterno ci sono Bologna, Verona e Genoa

Giuseppe Aurelio, terzino sinistro attualmente in forza allo Spezia ma di proprietà del Palermo, è finito nel mirino di diversi club di Serie A. Il difensore ha vissuto con grande amarezza, insieme ai suoi compagni, la sconfitta nella finale playoff di Serie B contro la Cremonese per 2 – 3. Allo stadio “Picco”, in occasione del match decisivo, erano presenti numerosi osservatori di club di Serie A, con l’obiettivo di seguire alcuni dei protagonisti in campo, tra cui proprio il classe 2000.

Tra le società interessate al profilo di Aurelio c’è sicuramente il Bologna: il club felsineo, rappresentato dal responsabile dell’area tecnica Giovanni Sartori, ha seguito da vicino le sue prestazioni. Tuttavia, i rossoblù non sono gli unici ad aver messo gli occhi sul laterale mancino. Secondo quanto riportato da TMW, anche Hellas Verona e Genoa avrebbero inserito Aurelio nella lista dei possibili rinforzi per la prossima stagione.

Nel frattempo, lo Spezia si prepara a esercitare il diritto di riscatto sul giocatore. Il club ligure, infatti, è pronto a versare circa 400mila euro al Palermo per acquisire a titolo definitivo il cartellino del difensore, che con le sue prestazioni ha attirato l’attenzione di diversi club.





