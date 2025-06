Lazio, Maurizio Sarri è il nuovo allenatore / UFFICIALE

Maurizio Sarri torna ufficialmente sulla panchina della Lazio. Il tecnico toscano prenderà il posto di Marco Baroni, tornando a guidare il club con cui, nella sua prima stagione, aveva centrato un quinto posto. Nella stagione successiva guiderà la Lazio ad uno storico secondo posto in Serie A e la qualificazione in Champions League. Il terzo anno l’allenatore verrà esonerato a stagione in corso dopo dei risultati altalenanti.

Nel suo nuovo incarico, Sarri avrà l’obiettivo di rilanciare una squadra reduce da una stagione amara, chiusa senza qualificazione alle coppe europee. I biancocelesti, infatti, hanno perso l’occasione di agguantare un posto per l’Europa, anche a causa della sconfitta casalinga contro il Lecce all’ultima giornata, che ha compromesso definitivamente le ambizioni europee.

IL COMUNICATO UFFICIALE

La S.S. Lazio è lieta di annunciare il ritorno di Maurizio Sarri alla guida della Prima Squadra.





Dopo l’esperienza iniziata nel 2021, il tecnico toscano torna a vestire i colori biancocelesti, richiamato da un legame mai interrotto con l’ambiente, con la tifoseria e con una squadra che, sotto la sua guida, ha saputo esprimere idee, gioco e appartenenza.

La Società affida con fiducia a Sarri il timone tecnico del progetto, con la convinzione che il suo stile, la sua coerenza e la sua cultura del lavoro rappresentino fondamenta solide per costruire un presente ambizioso e un futuro all’altezza della storia della Lazio”.

