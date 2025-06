GdS – “Palermo, Osti inizia a studiare il mercato: piace Moreo”

Carlo Osti, direttore sportivo del Palermo, inizia a studiare il calciomercato. Il dirigente ha assistito dal vivo alla finale playoff tra Spezia e Cremonese, osservando diversi giocatori che potrebbero interessare al club rosa. C’è però anche un canale aperto anche col Pisa, visto che è in corso la trattativa per Inzaghi.

Alessandro Arena, sulle pagine del Giornale di Sicilia, scrive che un profilo gradito al Palermo è quello di Stefano Moreo, duttile attaccante che ha già vestito la maglia rosanero tra gennaio 2018 e l’estate del 2019. Si tratta di un ‘fedelissimo’ di Inzaghi: i due hanno lavorato insieme a Venezia, Brescia e Pisa. Altro nome sul tavolo può essere Rus, difensore che può ricoprire più ruoli.

Con lo Spezia si potrebbe aprire il canale per giocatori come Salvatore Esposito, anche se la trattativa si annuncia complessa. Anche in casa Cremonse qualche nome potrebbe interessare al Palermo: Ravanelli è in scadenza, su Pickel c’erano stati dialoghi in passato, e Zanimacchia, duttile esterno a tutta fascia.





