Repubblica – “Palermo, settimana decisiva per l’arrivo di Inzaghi (e un giocatore)”

Palermo e Pisa cercano un accordo per Filippo Inzaghi. L’allenatore ha già detto ai toscani di non voler proseguire la sua esperienza in nerazzurro e ai siciliani di essere disponibile a discutere il suo ingaggio.

Valerio Tripi, sulle pagine di Repubblica, scrive che il Pisa, per lasciare libero Inzaghi, sta proponendo al Palermo l’ingaggio di un giocatore in prestito da trasformare in obbligo di riscatto in caso di promozione in A.

Una formula che potrebbe consentire a Inzaghi di portare con sé un fedelissimo, come spesso amano fare gli allenatori quando cambiano squadra. Le parti si sono date appuntamento in questi giorni e questa potrebbe essere la settimana decisiva per l’arrivo di Inzaghi al Palermo.





