Sabatini: “Inzaghi? Il Pisa in Serie A è meglio del Palermo in B”

Sandro Sabatini, noto giornalista, è stato intervistato per Radio Sportiva e ha commentato la scelta di Filippo Inzaghi, che nei prossimi giorni lascerà ufficialmente il Pisa per firmare col Palermo in Serie B.

“Io resterei in nerazzurro – afferma Sabatini – . Il Pisa in Serie A è meglio del Palermo in Serie B. Poi ognuno è libero fare quel che vuole”.

Sabatini paragona Inzaghi ai grandi tecnici degli anni ’80 che si sono costruiti delle carriere come specializzati della cadetteria: “Mi sembra che si stia costruendo una carriera di allenatore specializzato nella Serie B, come Fascetti o Sonetti; promozione e poi vanno via. Secondo me a Pisa ci sono tutti i presupposti per fare una bella salvezza“.





