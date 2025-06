CorSport – “Palermo, Arena e Piccinini tra i possibili elementi da inserire nell’affare Inzaghi”

Palermo e Pisa stanno valutando l’inserimento di un calciatore per far sì che Pippo Inzaghi si liberi. I rosa, in pratica, acquisterebbero dai nerazzurri un giocatore in prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di Serie A.

Antonio La Rosa, sulle pagine del Corriere dello Sport, scrive che la lista dei nomi è ancora top secret ma ci sono alcuni profili che sembrano quelli giusti. Gabriele Piccinini, 24enne centrocampista che di recente ha rinnovato il contratto fino al 2028, potrebbe essere uno dei papabili.

E anche il ragusano Alessandro Arena (24), giocatore offensivo legato ai nerazzurri fino al 2027, può ruotare in orbita Palermo. È impiegabile in più ruoli sul fronte offensivo e nel 3-4-2-1 di Inzaghi ha agito soprattutto tra le linee come uno dei due trequartisti a supporto della punta.





LEGGI ANCHE

PALERMO, È LA SETTIMANA DECISIVA

PALERMO, DAL PISA ANCHE UN GIOCATORE