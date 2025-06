Rinaudo torna in Serie B? Un club sta valutando l’ex d.s. del Palermo

Le porte sono girevoli in casa Cesena, dove al direttore sportivo Fabio Artico hanno già fatto capire che nel suo futuro ci sarà una scrivania lontano dalla Romagna. Il cambio sembra inevitabile e tra i possibili sostituti ci sarebbe anche Leandro Rinaudo.

Rinaudo è rimasto un anno fermo dopo la fine del rapporto col Palermo e ora ha voglia di tornare in pista. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ci sarebbe anche lui in lista per sostituire Artico al Cesena.

Rinaudo, però, non è l’unico dirigente che il Cesena tiene in considerazione. Una strada porta a Stefano Stefanelli, un volto noto al pubblico bianconero. Il direttore generale Di Taranto ha avuto un colloquio anche con Giorgio Zamuner, col quale ha lavorato già a Trento nella stagione 2022/23. È sfida a tre, dunque, per la poltrona di direttore sportivo del Cesena.





