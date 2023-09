MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Inter – Milan 5 – 1 | Marcatori: 6′ p.t. Mkhitaryan (I), 38′ p.t. Thuram (I), 12′ s.t. Leao (M), 24′ s.t. Mkhitaryan (I), 34′ s.t. Calhanoglu (I), 48′ s.t. Frattesi (I)

Il derby di Milano è (ancora) nerazzurro: l’Inter batte il Milan in una partita dominata per larghi tratti nonostante le timide reazioni dei rossoneri. In rete vanno Mkhitaryan (doppietta), Thuram e Calhanoglu, per il Milan in gol Leao. Inter a punteggio pieno, diavoli sconfitti per la prima volta in stagione.

INTER (3-5-2): Sommer 6; Darmian 6,5, Acerbi 6,5, Bastoni 6 (dal 29′ s.t. Acerbi s.v.); Dimarco 6,5 (dal 19′ s.t. Augusto 6), Mkhitaryan 9, Calhanoglu 6,5 (dal 35′ s.t. Asllani s.v.), Barella 5,5 (dal 19′ s.t. Frattesi 6,5), Dumfries 6; Lautaro 7, Thuram 8 (dal 19′ s.t. Arnautovic 6).

MILAN (4-3-3): Maignan 6; Calabria 5 (dal 32′ s.t. Florenzi s.v.), Kjaer 5, Thiaw 4,5, Theo Hernandez 5,5; Loftus-Cheek 5,5 (dal 41′ s.t. Musah s.v.), Reijnders 5,5 (dal 32′ s.t. Okafor s.v.), Krunic 5; Pulisic 5 (dal 12′ s.t. Chukwueze 6), Giroud 6 (dal 32′ s.t. Jovic s.v.), Leao 5,5.

I MIGLIORI

Thuram 8: l’inizio di campionato prima della sosta aveva stupito, ci aggiunge una prestazione maestosa nel derby. Segna un gol di una rara bellezza, oltre che mettere in serissima e costante difficoltà la difesa rossonera (soprattutto Thiaw).

Mkhitaryan 9: un giorno da ricordare. Il Milan sembra essere una delle sue vittime preferite, oggi “esagera” con una doppietta e un assist. Decisamente il titolare di questa Inter, con Frattesi che dovrà aspettare il suo momento.

Lautaro 7: gli manca solo il gol, poi fa assist e si procura il rigore. Leader assoluto dell’Inter, non sbaglia mai la prestazione.

I PEGGIORI

Thiaw 4,5: non regge il confronto con Thuram che lo va a cercare in tutte le occasioni possibili, saltandolo sistematicamente. L’ammonizione inoltre complica la sua partita già nel primo tempo. Sfortunato nella deviazione del terzo gol dell’Inter.

Pulisic 5: mai pericoloso, mai in partita. Rispetto alle passate partite dove è sempre stato decisivo, cercato dai compagni e attivo nelle azioni offensive del Milan, nel derby (primo test importante) non timbra la presenza come dovrebbe. Pioli capisce l’andazzo e lo sostituisce prima dell’ora di gioco.