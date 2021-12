MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il Covid continua a colpire le squadre di Serie A. Attraverso un comunicato, l’Inter ha reso note le positività di tre calciatori: c’è anche Edin Dzeko. Brutte notizie per il club nerazzurro, che si unisce a moltissimi altri del campionato italiano e non solo. I prossimi impegni dei nerazzurri saranno in casa del Bologna, poi a San Siro con la Lazio. Rimane l’incognita della Supercoppa contro la Juventus, a rischio rinvio.

IL COMUNICATO

FC Internazionale Milano comunica che Alex Cordaz, Edin Dzeko e Martin Satriano sono risultati positivi al Covid-19 in seguito ai test effettuati ad Appiano Gentile nella giornata di ieri.

I tre nerazzurri sono già in isolamento presso le proprie abitazioni e seguiranno tutte le procedure previste dal protocollo sanitario.