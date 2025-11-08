Inzaghi: "C'è solo da chiedere scusa a società e tifosi. Speriamo di svegliarci" ​​

Terza sconfitta per il Palermo nelle ultime quattro gare con la Juve Stabia che esce vittoriosa dal “Menti”. Inzaghi, intervenuto nel post partita, ha fatto mea culpa e non cerca alibi. “Abbiamo sbagliato l’approccio, purtroppo siamo ricascati negli stessi errori di Catanzaro. Mi dispiace, c’è solo da chiedere scusa e rimboccarci le maniche”.

Il tecnico, visibilmente arrabbiato, ha riflettuto e si è preso il suo tempo prima di uscire dallo spogliatoio per dialogare del match con i giornalisti. “Quello che stiamo facendo non è abbastanza. Questi momenti purtroppo li ho già passati e bisogna parlare poco e pedalare tanto. Non abbiamo fatto la partita che avevamo in testa e questo ci dispiace”.

“La gente è venuta per darci la carica, la società non ci fa mancare niente e noi non siamo ancora all’altezza. Speriamo di svegliarci“, ha concluso amaro l’allenatore.







