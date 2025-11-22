Inzaghi: "Prendiamo gol assurdi per una formazione che ambisce a diventare grande" ​​

Nessuna “svolta” per il Palermo che pareggia nella trasferta di Chiavari contro l’Entella presentando alcune criticità. Inzaghi, intervenuto nel post gara, si è detto “dispiaciuto per il risultato“.

“Ma devo tener conto anche della prestazione – prosegue -, la squadra era partita bene con il palo di Augello e l’occasione di Le Douaron. Dobbiamo andare in vantagio quando creiamo certe occasioni. La gara, fino al gol loro, sembrava abbastanza in controllo. E’ chiaro che in questo momento prendiamo gol assurdi per una formazione che deve ambire a diventare grande. E quando vai sotto diventa tutto più complicato”.

“Nel secondo tempo la squadra ha reagito e segnato, poi è arrivata un po’ di frenesia. Bisogna ripartire, spiace per i tifosi presenti: dobbiamo riprenderci e tornare a fare quello che abbiamo fatto nelle prime giornate. Potevamo vincerla e abbiamo rischiato su alcune ripartenze. Ma preferisco aver voglia di vincere le gare che accontentarmi del pareggio”.







“Non riusciamo a vincere c’è ancora qualcosa che non va. Speriamo nella prossima, questa è passata. Con un pubblico del genere vuoi sempre vincere non ci siamo riusciti ed è un dispiacere. Ora torniamo a giocare davanti la nostra gente e ci serve una vittoria”, conclude

LEGGI ANCHE

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA

LA CRONACA DEL MATCH