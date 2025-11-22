Inzaghi: “Prendiamo gol assurdi per una formazione che ambisce a diventare grande”
Nessuna “svolta” per il Palermo che pareggia nella trasferta di Chiavari contro l’Entella presentando alcune criticità. Inzaghi, intervenuto nel post gara, si è detto “dispiaciuto per il risultato“.
“Ma devo tener conto anche della prestazione – prosegue -, la squadra era partita bene con il palo di Augello e l’occasione di Le Douaron. Dobbiamo andare in vantagio quando creiamo certe occasioni. La gara, fino al gol loro, sembrava abbastanza in controllo. E’ chiaro che in questo momento prendiamo gol assurdi per una formazione che deve ambire a diventare grande. E quando vai sotto diventa tutto più complicato”.
“Nel secondo tempo la squadra ha reagito e segnato, poi è arrivata un po’ di frenesia. Bisogna ripartire, spiace per i tifosi presenti: dobbiamo riprenderci e tornare a fare quello che abbiamo fatto nelle prime giornate. Potevamo vincerla e abbiamo rischiato su alcune ripartenze. Ma preferisco aver voglia di vincere le gare che accontentarmi del pareggio”.
“Non riusciamo a vincere c’è ancora qualcosa che non va. Speriamo nella prossima, questa è passata. Con un pubblico del genere vuoi sempre vincere non ci siamo riusciti ed è un dispiacere. Ora torniamo a giocare davanti la nostra gente e ci serve una vittoria”, conclude
8 thoughts on “Inzaghi: “Prendiamo gol assurdi per una formazione che ambisce a diventare grande””
Le corazzate Entella , Juve Stabia, Catanzaro e poi Monza, Frosinone , Modena ecc ecc … sono di un’altra categoria . Giochiamo per non retrocedere piuttosto.
Il palermo non può competere con queste grandi squadre … menomale che abbiamo pareggiato … siamo in un campionato dove la somma della popolazione delle città succitate non arriva neanche alla metà della popolazione di Palermo che ha, peraltro, un bacino di utenza di oltre un milione di persone … e non parliamo del monte ingaggi , se facciamo la somma anche qui scopriamo che il Palermo vince stavolta, fuori campo, a mani basse …
Prendiamola con ironia se no le nostre coronarie scoppiano per la mortificazione e la bile …
CG DOVE SEI ? Sappi che non ci interessa vincere con i bilanci e il merchandising, vogliamo vincere sul campo di calcio.
Sembra tutto irreale e irrecuperabile: come l’inganno dell’anno scorso ! Continuate così !
Alla prossima arriva la super corazzata Carrarese … inchino e sudditanza… ma fatemi il piacere !!!
Mi viene voglia di dirvi , come nel film “il Maestro” con Favino , siete tutti, giocatori e dirigenti, pippe !
Ma il gioco dov’è?
Nella mente di Inzaghi e Osti
Ma basta! Ma ambisce a cosa????
Ma quale diventare grande???
Grazie ad un mercato patetico – esaltato da gente che di calcio non capisce niente – abbiamo buttato a mare un altro anno!
Grazie a quei pataccari di City Group!
Cosa deve succedere ancora perché vi svegliate e capiate che in A non ci vogliono andare quelli di City Group????
Senza centrocampo non vai da nessuna parte
Se ripenso alle contestazioni a Zamparini quando nel 2013 andammo in B con Miccoli e Ilicic oltre Sorrentino Aronica Dossena Hernandez ecc.. per poi l’anno dopo risalire grazie al cambio di allenatore (Iachini per Gattuso) ma con in squadra gente come Vazquez Barreto Dybala Sorrentino Lafferty Hernandez Belotti Maresca Munoz ….Zamparini si starà rivoltando nella tomba o si starà facendo una grassa risata delle sue a vedere che i tifosi di oggi se la prendono con i Corini e i Dionisi …..
i gol assurdi nascono da tue cazzate: perché metti pierozzi braccetto dx e non peda o berezinsky più esperti a difendere??
Te li cerchi tu le cazzate. Pierozzi lo devi avere sulla fascia, stop.
Poi sostituisci Vasic!!!
Unico insieme a Palumbo che può dare quella qualità che serve come il pane!!!!
Poi insisti su le Douaron neglia assoluta. Son certo che sei così confuso che tornerai a mettere Ranocchia e allora ci dovremo guardare dietro in classifica.
si possono prendere anche gol assurdi – ma si devono anche fare – e fere con chi? Le Duaron? Corona? perchè Brunori non gioca? questo personaggio sta cominciando a sbagliare tutto quello che è possibile sbagliare – a partire dalla formazione che manda sul campo !!! Gettoni finiti senza vittorie !!!! datti da fare o ti fai da parte