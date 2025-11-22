Entella, Chiappella: "Vicini al risultato pieno, ma faremo tesoro del pareggio" ​​

Andrea Chiappella, allenatore dell’Entella, è intervenuto in conferenza stampa al termine della gara pareggiata 1 – 1 contro il Palermo.

“La soddisfazione deve prevalere – afferma -. Bisogna fare un’analisi lucida, potremmo essere delusi per non aver portato a casa il bottino pieno ma è stata una partita aperta in cui anche il Palermo ha avuto le sue occasioni”.

“Dobbiamo essere consapevoli che per vincere le partite dobbiamo essere perfetti – afferma – e concretizzare le occasioni che abbiamo, ci portiamo a casa il pareggio, ne faremo tesoro”.







“Il primo tempo è stato più combattuto, il secondo più tecnico – continua -. Entrambe le squadre avrebbero potuto prevalere, ci teniamo la reazione avuta. Non è da sottovalutare dato che ci trovavamo difronte il Palermo che è una squadra importante”.

“E’ un campionato in cui tutti possono battere chiunque. Oggi usciamo con la consapevolezza di aver fatto una buona partita e con la delusione di non aver portato risultato pieno”.

