Palermo, non basta il gol di Pohjanpalo: contro l’Entella finisce 1 – 1
ORE 16.53 – Fine della partita.
46′ s.t. – Russo spreca un’occasione d’oro: tutto solo davanti a Joronen tenta il tiro sul secondo palo: palla che termina di un soffio alta.
45′ s.t. – 4 minuti di recupero.
40′ s.t. – Doppia occasione per l’Entella: prima Russo cicca il pallone a pochi passi da Joronen, poi Franzoni tenta la mezza rovesciata anche se in posizione che sarebbe stata irregolare.
39′ s.t. – Ammonito Inzaghi per proteste.
38′ s.t. – Russo tenta la conclusione, respinta da Bani. C’era però fuorigioco e si riparte dalla punizione per i rosa.
35′ s.t. – Pohjanpalo tutto solo sul secondo palo tenta il tiro al volo dopo una deviazione di Parodi: palla che prende il giusto giro ma sfiora il palo alla destra di Colombo.
34′ s.t. – Cambi anche nell’Entella: fuori Benali e Bariti, dentro Nichetti e Moretti.
34′ s.t. – Ammonito Dalla Vecchia tra le fila dell’Entella.
33′ s.t. – Altri cambi nel Palermo: fuori Blin e Le Douaron, dentro Giovane e Corona.
32′ s.t. – Bereszyński cerca Pohjanpalo con un cross preciso: colpo di testa del finlandese di poco largo sulla destra.
30′ s.t. – Fase della partita in cui regna l’equilibrio: i rosa gestiscono il possesso palla senza rendersi particolarmente pericolosi.
25′ s.t. – Cambio anche nel Palermo: fuori Vasic, dentro Segre.
25′ s.t. – Cambio nell’Entella: fuori Debenedetti, dentro Russo.
24′ s.t. – Cross di Bariti per Franzoni, il quale non riesce ad arrivare sul pallone.
21′ s.t. – Traversa di Franzoni: il numero 24 sfodera un destro potentissimo che Joronen devia sul legno alto.
20′ s.t. – Cambi nell’Entella: fuori Karic e Fumagalli, dentro Dalla Vecchia e Guiu.
19′ s.t. – Vasic cerca la conclusione dalla distanza: palla larga alla destra di Colombo.
18′ s.t. – Le Douaron cerca ancora Pohjanpalo: palla deviata in calcio d’angolo, l’ennesimo dei rosa.
13′ s.t. – GOL DI POHJANPALO. Disimpegno sbagliato dell’Entella, che perde palla con Tiritiello. Palumbo ne approfitta, ruba palla e serve Pohjanpalo, che con un destro chirurgico infila Colombo.
9′ s.t. – Azione pericolosa del Palermo con Bereszynski che si propone sull’out di destra e cerca il cross, ma la palla viene respinta dalla difesa dell’Entella.
8′ s.t. –Vasic lotta e riesce a tenere in campo un pallone che sembrava ormai perso. Pochi istanti dopo Palumbo prova la conclusione dal limite dell’area, ma il tiro viene respinto.
5′ s.t. – Le Douaron tira al volo da buona posizione ma colpisce Palumbo. Palla che probabimente darebbe finita nello specchio della porta.
2′ s.t. – Ammonito Bani per un fallo su Fumagalli.
1′ s.t. – Cambio nel Palermo: fuori Diakitè, dentro Bereszynski.
ORE 16.03 – INIZIA IL SECONDO TEMPO.
ORE 15.48 – FINE PRIMO TEMPO.
45′ p.t. – GOL DI TIRITIELLO. Bella combinazione tra Bariti e Karic, cross del numero 8 a cercare il solito Tiritiello, che con una zampata firma la sesta rete del suo campionato. Disattenzione da parte di Augello e Pierozzi.
42′ p.t. –Augello riconquista il pallone sulla sinistra e si lancia in una progressione di quaranta metri, poi mette in mezzo per Pohjanpalo sul secondo palo, ma l’attaccante non riesce a colpire bene il pallone.
38′ p.t. – Palumbo provala conclusione dai 20 metri, palla deviata in calcio d’angolo, l’ennesimo dei rosa in questa prima frazione.
35′ p.t. – Due angoli consecutivi del Palermo che prova a rendersi pericoloso dalle palle inattive, soprattuto con Bani che ha già effettuato tre colpi di testa in questo primo tempo.
34′ p.t. – Le Douaron sguscia a Marconi con un gran tunnel, poi Diakitè prova il cross al centro respinto dalla difesa dell’Entella.
31′ p.t. – Sugli sviluppi di un calcio d’angolo rosanero Pohjanpalo svetta togliendo il pallone dalla portata di Pierozzi che era posizionato meglio: palla alta sopra la traversa.
30′ p.t. – Vasic prova a inventare una giocata dal vertice dell’area di rigore: la difesa dell’Entella è però attenta e allontana la minaccia.
26′ p.t. – Il Palermo adesso è stabilmente nella metà campo avversaria. Calcio d’angolo battuto da Blin per Bani: palla bloccata da Colombo.
22′ p.t. – Benali sventaglia delicatamente a cercare Di Mario. Cross dell’esterno mancino facilmente bloccato da Joronen.
19′ p.t. – Sugli sviluppi, dopo una serie di rimpalli, è Pohjanpalo a colpire di testa: palla troppo debole che Colombi blocca senza problemi.
18′ p.t. – Augello conquista un prezioso calcio d’angolo: batterà Palumbo.
16′ p.t. – L’Entella prova a reagire: cross di Di Mario respinto da Bani.
12′ p.t. – Il Palermo prova ad imbastire una trama offensiva con Vasic che si libera bene di un avversario e prova a lanciare in profondità Diakitè: palla troppo lunga per il maliano.
10′ p.t. – Palumbo inventa una bellissima palla tagliata sul secondo palo per Augello, che schiaccia di testa colpendo il palo.
8′ p.t. – L’Entella gioca prevalentemente sulla catena di destra, con il numero 7 Bariti che ha già trovato tre volte l’imbucata per gli attaccanti.
6′ p.t. – Bariti cerca e trova Fumagalli con una deliziosa palla di esterno. Il 20 dell’Entella cerca il cross e conquista calcio d’angolo.
4′ s.t. – Le Douaron sguscia dall’out di destra e cerca Pohjanpalo che però colpisce senza rendersi pericoloso.
3′ s.t. – Cross senza alcun esito da parte di Fumagalli. Joronen può rinviare dal fondo.
2′ p.t. – Possesso palla rosanero in queste primissime battute della gara.
ORE 15.01 – Inizia la partita.
Una gara da non sbagliare. Il Palermo riparte dopo la sosta con l’intenzione di invertire il trend negativo dell’ultimo periodo. L’avversario è l’Entella, squadra molto temibile tra le mura amiche. A partire dalle ore 15, la diretta testuale del match su Stadionews.
Le formazioni ufficiali (calcio d’inizio alle 15)
VIRTUS ENTELLA (3-5-2): 1 Colombi; 23 Parodi (C), 6 Tiritiello, 15 Marconi; 7 Bariti, 8 Karic, 50 Benali, 24 Franzoni, 26 Di Mario; 20 Fumagalli, 19 Debenedetti.
A disposizione: 22 Del Frate, 99 Siaulys, 2 Palomba, 4 Nichetti, 5 Lipani, 11 Guiu, 21 Russo, 27 Dalla Vecchia, 29 Traniello, 42 Moretti, 45 Ankeye, 90 Portanova.
Allenatore: Chiappella.
PALERMO (3-4-2-1): 66 Joronen; 27 Pierozzi, 13 Bani (C), 32 Ceccaroni; 23 Diakité, 28 Blin, 5 Palumbo, 3 Augello; 21 Le Douaron, 14 Vasic; 20 Pohjanpalo.
A disposizione: 1 Gomis, 22 Bardi, 8 Segre, 9 Brunori, 15 Nicolosi, 17 Giovane, 19 Bereszynski, 29 Peda, 31 Corona, 72 Veroli.
Allenatore: Inzaghi.
Arbitro: Giuseppe Collu (Cagliari).
Primo assistente: Ivan Catallo (Frosinone).
Secondo assistente: Marco Emmanuele (Pisa).
Quarto ufficiale: Niccolò Turrini (Firenze).
VAR: Paolo Mazzoleni (Bergamo).
AVAR: Maria Sole Ferrieri Caputi (Livorno).
16 thoughts on “Palermo, non basta il gol di Pohjanpalo: contro l’Entella finisce 1 – 1”
Si è visto già da 3/4 campo che eravamo in ritardo, su tutti i palloni. Ennesimo 1-0 regalato.
Siamo sotto. Anche se ribaltassimo 1 a 10, spero solo che a gennaio tutta la squadra vada mandata nel cesso e si prendano 20 giovani con voglia di scalare classifica e carriera.
Mai visto. 4 difensori più yoronen contro 1 attaccante ed ha fatto gol. 5 contro 1. Io sto spegnendo tutto. Non si può accettare.
Ottimo direi!
Una squadra imbarazzante
qui c’è un mistero da risolvere. Anche quelli che si capisce siano forti dopo 5-6 partite si adattano allo scarsume. Spiegato perchè avviene ciò si risolverebbero tutti i problemi.
Consigli per gli acquisti, dopo Scacciamani direi di comprare Tiritiello a gennaio.
Unica nota positiva Vasic.
Per il resto, solito film. Squadra che non ha fame. Il villaggio vacanze Cfg continua…imbarazzante perdere con una squadra di C. Ma noi in questo momento valiamo meno dell’Athletic…
Ennesimo campionato anonimo da salvezza tranquilla,FORSE!!
Squadra lenta e senza idee.
Possibile che non sappiamo mai costruire dal basso
Si gioca alla viva il parroco!
Vergognosamente da 4 anni di City Group
Siamo a mare, ci si può fare infilare da Tiritiello in quella maniera? Non abbiamo davvero dove andare, ora la speranza è almeno pareggiarla, a ribaltarla non ci spero nemmeno visti i precedenti
Corini a casa…
Serviva un assist
.
Semplicemente ridicoli.
Uno schifo e dobbiamo ringraziare il grande regalo che ci hanno fatto sul nostro gol
Ci aspetta un ‘altro anonimo campionato.