Virtus Entella – Palermo, le formazioni ufficiali: tante novità
Inzaghi stravolge il Palermo. Diversi cambi rispetto alla partita persa sul campo della Juve Stabia: a centrocampo c’è Blin al posto dello squalificato Ranocchia ma con Palumbo. Sulla trequarti c’è Le Douaron e Vasic debutta da titolare.
Le formazioni ufficiali (calcio d’inizio alle 15)
VIRTUS ENTELLA (3-5-2): 1 Colombi; 23 Parodi (C), 6 Tiritiello, 15 Marconi; 7 Bariti, 8 Karic, 50 Benali, 24 Franzoni, 26 Di Mario; 20 Fumagalli, 19 Debenedetti.
A disposizione: 22 Del Frate, 99 Siaulys, 2 Palomba, 4 Nichetti, 5 Lipani, 11 Guiu, 21 Russo, 27 Dalla Vecchia, 29 Traniello, 42 Moretti, 45 Ankeye, 90 Portanova.
Allenatore: Chiappella.
PALERMO (3-4-2-1): 66 Joronen; 27 Pierozzi, 13 Bani (C), 32 Ceccaroni; 23 Diakité, 28 Blin, 5 Palumbo, 3 Augello; 21 Le Douaron, 14 Vasic; 20 Pohjanpalo.
A disposizione: 1 Gomis, 22 Bardi, 8 Segre, 9 Brunori, 15 Nicolosi, 17 Giovane, 19 Bereszynski, 29 Peda, 31 Corona, 72 Veroli.
Allenatore: Inzaghi.
Arbitro: Giuseppe Collu (Cagliari).
Primo assistente: Ivan Catallo (Frosinone).
Secondo assistente: Marco Emmanuele (Pisa).
Quarto ufficiale: Niccolò Turrini (Firenze).
VAR: Paolo Mazzoleni (Bergamo).
AVAR: Maria Sole Ferrieri Caputi (Livorno).
5 thoughts on “Virtus Entella – Palermo, le formazioni ufficiali: tante novità”
Speriamo bene 🤞
A parte che a me, un guardialinee di Frosinone non mi piace per niente… ancora insiste nel clamoroso errore tattico di scambiare Diakitè con Pierozzi…. Ben venga Vasic, ma perché tenere Palumbo così lontano dall’area di Rigore? Avrebbe potuto mettere Palumbo invece del sopravvalutato francese e Segre in mezzo al campo….
Spero che abbia ragione lui. Ma ci credo poco.
Palumbo è il secondo oltre Ranocchia a poter fare il regista a chi glielo faceva fare visto che manca pure Gomes?
giusto centrocampo con palumbo basso a costruire e dare qualità Blin in copertura e Vasic a dare qualità sulla trequarti.
Sbagliato non mettere Brunori al posto di Le Douaron
Io avrei fatto giocare Segre al posto di Vasic.