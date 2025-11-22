Athletic Palermo, arriva la Gelbison. Ferraro: “Serve massima attenzione” ​​

Mini tour de force all’orizzonte per l’Athletic Palermo, atteso da tre impegni nel giro di una settimana. Il primo appuntamento è in programma domenica 23 novembre alle 14.30 al Velodromo “Paolo Borsellino”, dove i nerorosa ospiteranno la Gelbison nel match valido per la 13a giornata del girone I di Serie D. La gara sarà trasmessa in diretta streaming sul sito ufficiale del club.

“Settimana positiva, servirà massima attenzione”

Emanuele Ferraro riconosce il valore dell’avversario: “La Gelbison è una squadra ben organizzata, costruita con principi importanti per fare un campionato di rilievo”. L’allenatore sottolinea però la buona settimana di lavoro svolta dalla sua squadra: “I ragazzi hanno lavorato con grande impegno e ci faremo trovare pronti per una partita complicata contro una squadra di tutto rispetto”.

Ferraro ha inoltre rimarcato la prova di carattere offerta a Reggio Calabria: “Abbiamo fatto un match importante, di grande personalità. In questo campionato non puoi distrarti un attimo: serve sempre la massima attenzione”.







Out Bustos, Fastiggi e Lores Varela

Sono 23 i giocatori convocati da Ferraro. Indisponibili Bustos, Fastiggi e Lores Varela.

PORTIERI: Bitzinis, Di Maria, Greliak

DIFENSORI: Crivello, Mazzotta, Mori, Palumbo, Panaro, Sanchez, Torres, Vesprini

CENTROCAMPISTI: Anzelmo, Bongiovanni, Bova, Concialdi, Faccetti, Maurino, Zaic, Zalazar

ATTACCANTI: Bonfiglio, Matera, Micoli, Martinez