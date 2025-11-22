Serie A, 12a giornata: si riparte da Cagliari – Genoa e Udinese – Bologna
Si riparte dopo la sosta. Cagliari – Genoa e Udinese – Bologna aprono il programma, poi c’è Fiorentina – Juventus e il Napoli che sfida l’Atalanta. Domenica sera spazio al derby di Milano. Sassuolo – Pisa chiude il programma di lunedì.
LE PARTITE
Sabato 22 novembre
Cagliari – Genoa: ore 15
Udinese – Bologna: ore 15
Fiorentina – Juventus: ore 18
Napoli – Atalanta: ore 20.45
Domenica 23 novembre
Verona – Parma: ore 12.30
Cremonese – Roma: ore 15
Lazio – Lecce: ore 18
Inter – Milan: ore 20.45
Lunedì 24 novembre
Torino – Como: ore 18.30
Sassuolo – Pisa: ore 20.45