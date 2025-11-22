Serie A, 12a giornata: si riparte da Cagliari - Genoa e Udinese - Bologna ​​

Redazione 22/11/2025 10:58

Si riparte dopo la sosta. Cagliari – Genoa e Udinese – Bologna aprono il programma, poi c’è Fiorentina – Juventus e il Napoli che sfida l’Atalanta. Domenica sera spazio al derby di Milano. Sassuolo – Pisa chiude il programma di lunedì.

LE PARTITE

Sabato 22 novembre

Cagliari – Genoa: ore 15



Udinese – Bologna: ore 15

Fiorentina – Juventus: ore 18

Napoli – Atalanta: ore 20.45

Domenica 23 novembre 

Verona – Parma: ore 12.30

Cremonese – Roma: ore 15

Lazio – Lecce: ore 18

Inter – Milan: ore 20.45

Lunedì 24 novembre

Torino – Como: ore 18.30

Sassuolo – Pisa: ore 20.45

