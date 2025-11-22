Sorrento – Casertana in tv e streaming: dove vederla, canale, orario / Serie C ​​

Sorrento – Casertana in tv e streaming: dove vederla, canale, orario / Serie C

Redazione 22/11/2025 08:00

La sfida Sorrento – Casertana, valida per il campionato di Serie C, andrà in scena sabato 22 novembre con calcio d’inizio alle ore 14:30. La partita si giocherà allo Stadio “Alfredo Viviani” di Potenza 🏟️.

📺 Sorrento – Casertana in TV: dove vederla

La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, che detiene i diritti televisivi della Serie C.



  • Sky Sport ✔️ (palinsesto dedicato alla Serie C)

💻📱 Sorrento – Casertana in streaming

Gli abbonati Sky avranno due opzioni per seguire la sfida in streaming:

  • Sky Go – accessibile da smartphone, tablet e computer

  • NOW – piattaforma streaming di Sky tramite il Pass Sport

🕒 Orario della partita

  • Data: sabato 22 novembre

  • Calcio d’inizio: ore 14:30

  • Stadio: “Alfredo Viviani”, Potenza

