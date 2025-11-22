Sorrento – Casertana in tv e streaming: dove vederla, canale, orario / Serie C ​​

La sfida Sorrento – Casertana, valida per il campionato di Serie C, andrà in scena sabato 22 novembre con calcio d’inizio alle ore 14:30. La partita si giocherà allo Stadio “Alfredo Viviani” di Potenza 🏟️.
Ecco tutte le informazioni utili per seguirla in TV o in streaming.
📺 Sorrento – Casertana in TV: dove vederla
La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, che detiene i diritti televisivi della Serie C.
💻📱 Sorrento – Casertana in streaming
Gli abbonati Sky avranno due opzioni per seguire la sfida in streaming:
Sky Go – accessibile da smartphone, tablet e computer
NOW – piattaforma streaming di Sky tramite il Pass Sport
🕒 Orario della partita