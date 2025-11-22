Giugliano – Casarano in tv e streaming: dove vederla, canale, orario / Serie C
La sfida Giugliano – Casarano, valida per il campionato di Serie C, si giocherà sabato 22 novembre con calcio d’inizio alle ore 14:30 allo Stadio “Alberto De Cristofaro” di Giugliano 🏟️.
Ecco tutte le informazioni utili per seguire il match in TV e in streaming.
📺 Giugliano – Casarano in TV: dove vederla
Il match sarà trasmesso in esclusiva su Sky, che detiene i diritti televisivi della Serie C.
Sky Sport (canale 252) ✔️
💻📱 Giugliano – Casarano in streaming
Gli abbonati Sky potranno guardare la partita anche in diretta streaming attraverso:
Sky Go – disponibile su smartphone, tablet e PC
NOW – piattaforma streaming ufficiale di Sky (con Pass Sport)
🕒 Orario della partita
Data: sabato 22 novembre
Inizio: ore 14:30
Stadio: “Alberto De Cristofaro”, Giugliano 🟡🔵