Giugliano – Casarano in tv e streaming: dove vederla, canale, orario / Serie C  ​​

Giugliano – Casarano in tv e streaming: dove vederla, canale, orario / Serie C 

Redazione 22/11/2025 07:45

La sfida Giugliano – Casarano, valida per il campionato di Serie C, si giocherà sabato 22 novembre con calcio d’inizio alle ore 14:30 allo Stadio “Alberto De Cristofaro” di Giugliano 🏟️.

Ecco tutte le informazioni utili per seguire il match in TV e in streaming.

📺 Giugliano – Casarano in TV: dove vederla

Il match sarà trasmesso in esclusiva su Sky, che detiene i diritti televisivi della Serie C.



  • Sky Sport (canale 252) ✔️

💻📱 Giugliano – Casarano in streaming

Gli abbonati Sky potranno guardare la partita anche in diretta streaming attraverso:

  • Sky Go – disponibile su smartphone, tablet e PC

  • NOW – piattaforma streaming ufficiale di Sky (con Pass Sport)

🕒 Orario della partita

  • Data: sabato 22 novembre

  • Inizio: ore 14:30

  • Stadio: “Alberto De Cristofaro”, Giugliano 🟡🔵

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *