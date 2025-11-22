Siracusa – Altamura in tv e streaming: dove vederla, canale, orario / Serie C ​​

Redazione 22/11/2025 07:30

La sfida Siracusa – Altamura, valida per il campionato di Serie C, si giocherà sabato 22 novembre con calcio d’inizio fissato alle ore 14:30 allo Stadio “Nicola De Simone” di Siracusa 🏟️.

Ecco tutte le informazioni su come seguire il match in TV e in streaming.

📺 Dove vedere Siracusa – Altamura in TV

Il match sarà trasmesso in esclusiva su Sky, che detiene i diritti televisivi della Serie C.



  • Sky Sport (canale 253) ✔️

💻📱 Siracusa – Altamura in streaming

Gli abbonati Sky avranno due opzioni per seguire la partita in diretta streaming:

  • Sky Go – accessibile da smartphone, tablet e computer

  • NOW – piattaforma streaming di Sky tramite il Pass Sport

🕒 Orario della partita

  • Data: sabato 22 novembre

  • Calcio d’inizio: ore 14:30

  • Stadio: “Nicola De Simone” di Siracusa 🟦

