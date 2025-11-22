Siracusa – Altamura in tv e streaming: dove vederla, canale, orario / Serie C
La sfida Siracusa – Altamura, valida per il campionato di Serie C, si giocherà sabato 22 novembre con calcio d’inizio fissato alle ore 14:30 allo Stadio “Nicola De Simone” di Siracusa 🏟️.
Ecco tutte le informazioni su come seguire il match in TV e in streaming.
📺 Dove vedere Siracusa – Altamura in TV
Il match sarà trasmesso in esclusiva su Sky, che detiene i diritti televisivi della Serie C.
Sky Sport (canale 253) ✔️
💻📱 Siracusa – Altamura in streaming
Gli abbonati Sky avranno due opzioni per seguire la partita in diretta streaming:
Sky Go – accessibile da smartphone, tablet e computer
NOW – piattaforma streaming di Sky tramite il Pass Sport
🕒 Orario della partita
Data: sabato 22 novembre
Calcio d’inizio: ore 14:30
Stadio: “Nicola De Simone” di Siracusa 🟦