Taibi: "Palermo? La squadra è forte, ma ci vuole un po' di pazienza" ​​

“Palermo? Era partito bene. Poi ha avuto qualche battuta d’arresto“. Lo ha detto Massimo Taibi, intervistato da Tuttomercatoweb su vari temi tra cui la serie B.

“Da tifoso mi permetto di dire che deve stare attaccato alle prime posizioni e poi intervenire dove ci sono delle lacune. La squadra è forte. Ma ci vuole un po’ di pazienza”.

Poi, il Modena. “L’ho detto ad inizio anno: il Modena ha fatto un mercato intelligente basato sul collettivo. Oggi dico che avevo ragione, la squadra è tosta, gioca bene e dà l’idea di essere forte. Questo Modena può dare filo da torcere”.





