Trapani – Foggia, c’è la diretta in chiaro? Dove vederla in tv e streaming / Serie C

Redazione 22/11/2025 07:15

La sfida Trapani – Foggia, valida per il campionato di Serie C, si giocherà sabato 22 novembre con calcio d’inizio alle ore 14:30 allo Stadio “Provinciale” di Trapani. I tifosi si chiedono dove poter seguire il match in televisione o in streaming: ecco tutte le informazioni utili.

Trapani – Foggia: sarà in diretta in chiaro?

No, la partita non verrà trasmessa in chiaro. Nessuna emittente gratuita, infatti, manderà in onda l’incontro.

📺 Dove vedere Trapani – Foggia in TV

Il match sarà visibile in esclusiva su Sky, che detiene i diritti televisivi della Serie C.



  • Sky Sport (canale 251) ✔️

📱💻 Trapani – Foggia in streaming

Gli abbonati Sky potranno seguire la gara anche in streaming tramite:

  • Sky Go – disponibile per smartphone, tablet e PC

  • NOW – servizio streaming di Sky (per chi possiede il pass Sport)

🕒 Orario della partita

  • Calcio d’inizio: sabato 22 novembre, ore 14:30

  • Stadio: Provinciale di Trapani 🏟️

