Trapani – Foggia, c’è la diretta in chiaro? Dove vederla in tv e streaming / Serie C
La sfida Trapani – Foggia, valida per il campionato di Serie C, si giocherà sabato 22 novembre con calcio d’inizio alle ore 14:30 allo Stadio “Provinciale” di Trapani. I tifosi si chiedono dove poter seguire il match in televisione o in streaming: ecco tutte le informazioni utili.
❌ Trapani – Foggia: sarà in diretta in chiaro?
No, la partita non verrà trasmessa in chiaro. Nessuna emittente gratuita, infatti, manderà in onda l’incontro.
📺 Dove vedere Trapani – Foggia in TV
Il match sarà visibile in esclusiva su Sky, che detiene i diritti televisivi della Serie C.
Sky Sport (canale 251) ✔️
📱💻 Trapani – Foggia in streaming
Gli abbonati Sky potranno seguire la gara anche in streaming tramite:
Sky Go – disponibile per smartphone, tablet e PC
NOW – servizio streaming di Sky (per chi possiede il pass Sport)
🕒 Orario della partita
Calcio d’inizio: sabato 22 novembre, ore 14:30
Stadio: Provinciale di Trapani 🏟️