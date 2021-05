Il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha deciso quali saranno i calciatori da portare al raduno di Roma. Sono 28 i calciatori convocati dall’allenatore e pronti per scendere in campo, anche se da questi ne verranno esclusi due. La lista finale che verrà presentata l’1 giugno sarà quindi di 26 elementi. Bisognerà infatti valutare le condizioni di Verratti e Sensi. Rispetto ai 33 giocatori del pre ritiro in Sardegna sono stati inseriti Emerson Palmieri e Jorginho,

La lista attuale dei convocati:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino).





Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Frello Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain).

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Matteo Politano (Napoli).

