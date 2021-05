Il Chelsea è in cima al mondo dopo la vittoria ottenuta in Champions League ai danni del Manchester City. La squadra guidata da Tuchel alza per la seconda volta il trofeo e intanto si comincia a delineare la fisionomia del torneo per il prossimo anno. Sono 26 le squadre già certe di partecipare alla competizione e ne mancano 6 per avere il quadro completo (32 in totale). Saranno quattro le partecipanti italiane: Inter, Milan, Atalanta e Juventus. Di queste, i nerazzurri sono inseriti tra le teste di serie. Grande lotta nella seconda fascia con nomi eccellenti come Real Madrid, Barcellona, Psg e Juventus.

Le squadre di prima fascia:

Atletico Madrid

Bayern Monaco

Manchester City

Inter

Lilla

Sporting Lisbona

Chelsea

Villarreal

Le squadre di seconda fascia

Real Madrid

Barcellona

Juventus

Paris Saint-Germain

Manchester United

Liverpool

Siviglia

Borussia Dortmund

Le squadre di terza fascia

Porto

Ajax

Lipsia

Atalanta

Zenit

da assegnare

da assegnare

da assegnare

Le squadre di quarta fascia