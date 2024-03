Italia, i convocati per le amichevoli: c’è l’ex Palermo Lucca

C’è un po’ di rosa nelle convocazioni di Luciano Spalletti per le amichevoli che l’Italia giocherà contro Venezuela ed Ecuador negli Stati Uniti: l’ex Palermo Lorenzo Lucca ha infatti ricevuto per la prima volta la chiamata dalla Nazionale maggiore.

Lucca ha giocato per il Palermo metà stagione in Serie D una stagione intera in Serie C: in maglia rosanero ha segnato 14 gol, mentre la convocazione in nazionale arriva dopo l’ottima stagione con l’Udinese (7 gol e 3 assist).

