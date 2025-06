Italia – Moldavia 2 – 0, LE PAGELLE: Raspadori e Cambiaso decidono, spento Retegui

Italia – Moldavia 2 – 0 | Marcatori: 40′ p.t. Raspadori (I), 5′ s.t. Cambiaso (I)

Alla sua ultima partita da commissario tecnico della Nazionale, Spalletti saluta con una vittoria: l’Italia batte la Moldavia 2 a 0, riscattando in parte la pesante sconfitta contro la Norvegia. A decidere l’incontro sono le reti di Raspadori e Cambiaso, in una gara tutt’altro che brillante ma sufficiente per conquistare i primi tre punti nel girone di qualificazione ai Mondiali 2026.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma 6; Di Lorenzo 5,5, Bastoni 5,5, Ranieri 6 (dal 39′ s.t. Coppola s.v.) ; Cambiaso 7, Frattesi 5,5, Ricci 5 (dal 1′ s.t. Barella 6), Tonali 6, Dimarco 6,5 (dal 1′ s.t. Orsolini 6,5); Raspadori 7 (dal 32′ s.t. Maldini s.v.), Retegui 4,5 (dal 26′ s.t. Lucca 6).





MOLDAVIA (3-4-3): Avram 5,5; Baboglo 5,5, Mudrac 5,5, Dumbravanu 6; Platica 5,5, Ionita 5 (dal 27′ s.t. Dros s.v.), Bodisteanu 5 (dal 13′ s.t. Motpan 6), Reabciuk 6,5; Caimacov 5,5 (dal 21’s.t. Stina 6), Nicolaescu 6 (dal 27′ s.t. Damascan s.v.), Postolachi 5,5 (dal 21′ s.t. Perciun 6).

I MIGLIORI

Raspadori 7: ha il merito di sbloccare il risultato, cosa tutt’altro che scontata visto l’andazzo del primo tempo. Si muove bene tra le linee, cercando di dare ritmo e creare le occasioni più pericolose per gli azzurri.

Cambiaso 7: Il suo gol scaccia via i fantasmi di una possibile rimonta moldava, tutt’altro che improbabile considerando la prestazione opaca dell’Italia. Si fa apprezzare su entrambe le fasce: solido e propositivo a destra nel primo tempo, preciso e dinamico a sinistra nella ripresa. La sua buona condizione è una bella notizia per Tudor e per la Juventus in vista del Mondiale per club.

I PEGGIORI

Retegui 4,5: Riceve pochi palloni e spesso in modo impreciso, è vero, ma dal capocannoniere della Serie A ci si aspetta ben altro in partite come questa. Appare lontano dalla sua forma migliore: nel primo tempo tenta un paio di conclusioni, ma manca convinzione. La modesta difesa moldava lo limita senza particolari affanni. La sua sostituzione arriva forse con un po’ di ritardo.

Ricci 5: Il centrocampista del Torino fatica negli unici 45 minuti in cui è in campo. Tocca molti palloni, ma li gestisce con poca incisività, preferendo passaggi orizzontali che rallentano il gioco. In fase difensiva, commette un errore di posizionamento che favorisce una delle tante occasioni della Moldavia nel primo tempo. Spalletti lo cambia con Barella all’intervallo.

Ionita 5: Il capitano moldavo non demerita per impegno e presenza in campo, ma commette un errore decisivo sull’azione del vantaggio azzurro che di fatto mette complica la partita dei suoi: respinge male il cross di Dimarco, centralmente, servendo di fatto Raspadori che non perdona. L’ex giocatore del Cagliari viene sostituito a metà della ripresa.