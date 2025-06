Spalletti: “Non lasciamo un grande entusiasmo. Questo gruppo è affaticato”

L’Italia chiude con una vittoria per 2-0 contro la Moldavia l’ultima partita con Luciano Spalletti alla guida della Nazionale. Al termine del match, il tecnico è intervenuto ai microfoni Rai per commentare una prestazione opaca, che non ha entusiasmato i tifosi presenti al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

“Si è confermato quello che avevamo già intuito: questo gruppo è affaticato. Forse ci si poteva aspettare qualcosa in più da alcuni, ma se tanti dei 25 convocati sono apparsi in difficoltà, significa che il campionato li ha logorati. A settembre, però, sarà un’altra storia dal punto di vista fisico”, ha dichiarato Spalletti.

Poi ha aggiunto: “Chi guida la Nazionale non può permettersi alibi, perché i giocatori li sceglie lui. Abbiamo risentito anche del viaggio in Norvegia. Ora bisognerà vedere chi sarà il prossimo a sedersi in panchina: non lasciamo un grande entusiasmo, anche se il pubblico oggi ha risposto in modo splendido. Alla fine, sono i giocatori a dover fare la differenza, ma anche l’allenatore deve incidere. E purtroppo, io non ci sono riuscito”.





