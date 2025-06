Inzaghi, Palermo e Pisa sono ancora al lavoro per i dettagli: ma c’è una novità

Anche la giornata di lunedì è stata dedicata alla trattativa per portare ufficialmente Pippo Inzaghi sulla panchina del Palermo ma c’è da rivedere i termini dell’accordo perché c’è una novità: il trequartista Emanuel Vignato punta i piedi sul suo trasferimento perché vorrebbe giocarsi le sue chances nel massimo campionato, con la maglia del Pisa, e cercare il rilancio dopo una stagione non particolarmente esaltante.

Se il giocatore non dovesse recedere dal suo proposito bisognerà riformulare l’intesa tra le due società. Cosa che non sembra turbare né l’una né l’altra società. La firma ancora non c’è ma resta la convinzione di tutte le parti in causa che una nuova intesa si troverà a breve.

Il Pisa ha metabolizzato lo volontà del tecnico di andare a Palermo ma vuole portare a casa un ‘indennizzo’, Inzaghi non ha dubbi sulla scelta e nemmeno il Palermo che sotto questo aspetto – in una stagione in cui si sta verificando una vera e propria rivoluzione in panchina – si è mosso con tempismo identificando in Inzaghi la figura giusta da cui ripartire.





Le speranze di chiudere l’affare ad inizio settimana sono saltate proprio per la scelta di Vignato di restare a Pisa e soprattutto nel massimo campionato. Non sembrano esserci problemi invece per l’accordo tra Inzaghi e il Palermo: il contratto sarà biennale, il tecnico guadagnerà qualcosa in più di quanto prendeva a Pisa, ci sarà un opzione per il terzo anno e la predisposizione di qualche bonus.

