Juve Stabia – Palermo 1 – 0, le pagelle dei quotidiani
Passo falso del Palermo che perde al “Menti” contro la Juve Stabia ribadendo alcuni errori del passato. Brutti votu per i rosa che già dalla prossima dovranno farsi perdonare.
I voti:
Giornale di Sicilia: Joronen 6; Bereszynski 5,5 (25’ st Corona sv), Bani 5 (1’ st Peda 5), Ceccaroni 5; Pierozzi 5 (31’ st Diakitè sv), Palumbo 5 ( 17 ’ st Vasic 6), Ranocchia 5, Segre 5, Augello 5,5; Pohjanpalo 5, Brunori 5 (17’ st Le Douaron 5).
Repubblica: Joronen 6; Bereszynski 5,5 (25’ st Corona 5), Bani 6 (1’ st Peda 6), Ceccaroni 5.5; Pierozzi 5 (31’ st Diakitè sv), Palumbo 5 ( 17 ’ st Vasic 6), Ranocchia 4.5, Segre 5.5, Augello 6; Pohjanpalo 5, Brunori 5 (17’ st Le Douaron 5.5).
Corriere dello Sport: Joronen 5,5; Bereszynski 5,5 (25’ st Corona 5) Bani 5 (1’ st Peda 5,5) Ceccaroni 6; Pierozzi 5 (31’ st Diakite 5,5) Segre 6 Ranocchia 4 Palumbo 5 (17’ st Vasic 6,5) Augello 6; Brunori 5 (17’ Le Douaron 5,5) Pohjanpalo 5