Pasqualin: "Balza agli occhi la sconfitta del Palermo" ​​

“Balza agli occhi la sconfitta del Palermo“. Lo ha detto l’avvocato e operatore di mercato Claudio Pasqualin, intervistato da Tuttomercatoweb sulla B e sui rosanero.

“Quello di Castellammare è un campo molto ostico, la Juve Stabia è una squadra costruita molto bene dal ds Matteo Lovisa e non mi sorprende che possa aver battuto anche il Palermo però se guardiamo il budget, queste sono imprese”.

“Il Palermo ha tanti calciatori di classe per la Serie B, sembrerebbe una corazzata ma deve ancora trovare la quadra”, conclude.





