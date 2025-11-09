Serie D Girone I, 11a giornata: c'è Athletic Palermo - Nissa ​​

Serie D Girone I, 11a giornata: c’è Athletic Palermo – Nissa

Redazione 09/11/2025 11:11

Il big match dell’11a giornata del Girone I di Serie D è la sfida tra l’Athletic Palermo quarto e la Nissa terza in classifica. La capolista Igea Virtus riceve la Gelbison, mentre il Savoia affronta il Milazzo.

LE PARTITE

Acireale – Reggina: ore 14.30

Enna – Paternò: ore 14.30



Vigor Lamezia – Ragusa: ore 14.30

Messina – Vibonese: ore 15

Athletic Palermo – Nissa: ore 15

Igea Virtus – Gelbison: ore 15

Sancataldese – Castrum Favara: ore 15

Savoia – Milazzo: ore 15

Gela – Sambiase: ore 16

