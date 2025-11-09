Serie D Girone I, 11a giornata: c’è Athletic Palermo – Nissa
Il big match dell’11a giornata del Girone I di Serie D è la sfida tra l’Athletic Palermo quarto e la Nissa terza in classifica. La capolista Igea Virtus riceve la Gelbison, mentre il Savoia affronta il Milazzo.
LE PARTITE
Acireale – Reggina: ore 14.30
Enna – Paternò: ore 14.30
Vigor Lamezia – Ragusa: ore 14.30
Messina – Vibonese: ore 15
Athletic Palermo – Nissa: ore 15
Igea Virtus – Gelbison: ore 15
Sancataldese – Castrum Favara: ore 15
Savoia – Milazzo: ore 15
Gela – Sambiase: ore 16